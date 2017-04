, 5505 Mühlbach am Hochkönig AT

Knappenheim , 5505 Mühlbach am Hochkönig AT

Mühlbach am Hochkönig: Knappenheim |

Der Verein zur Erhaltung des Knappenheimes Mühlbach am Hochkönig unter Organisation der Theatergruppe Mühlbach am Hochkönig veranstaltet am Samstag, dem 06. Mai 2017 um 20.00 Uhr im Kulturzentrum Knappenheim in Mühlbach am Hkg.

das Kabarett „Gretchen 89FF“ – über den Wahnsinn im Theater mit Bina Blumencron und Gerhard Greiner. Gerhard Greiner ist aus der Serie „4 Frauen und ein Todesfall“ bestens bekannt.