Konzert der Salzburgland BigBand

Gasthof zur Post , St. Martin 1 , 5522 Sankt Martin am Tennengebirge AT

Am Donnerstag den 27. Juli 2017 um 20 Uhr findet in St. Martin am Tennengebirge beim Hotel Gasthof Post ein Konzert mit der SL-BigBand statt.

Neben den swingenden Melodien von Glen Miller, Bobby Darin oder den groovigen Rhythmen von Barry Manilow zeichnet sich das aktuelle Spielprogramm der SL-Bigband durch speziell für diese Besetzung arrangierten modernen Rock- und Poplieder aus.

Eintritt: freiwillige Spende



Bei Regen Ersatztermin: 3. August 2017