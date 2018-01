Konzert: Ensemble P3

Sankt Johann im Pongau: Kultur:Plattform |

Am Freitag, den 19. Jänner 2018 findet das Konzert "Jahreszeiten im Wandel" von P3 in der Kultur-Plattform St. Johann statt. Ab 20:00 Uhr kann man dem Wandel der Jahreszeiten - von der Barockmusik bis in die Moderne lauschen. Das Ensemble „P³“ widmet sich den Komponisten der Jahreszeiten (A.Vivaldi, J.Haydn und A.Piazzolla) und begibt sich auf eine musikalische Reise, ausgehend von Italien über Mittel- und Osteuropa bis nach Südamerika. In diese spannungsgeladene Atmosphäre der verschiedenen Kulturkreise tauchen die drei Musiker (Lorenz Pichler - Flöte, Peter Pichler – Klarinette, Bassklarinette und Roman Pechmann - Akkordeon) und präsentieren eigene, frische Arrangements für ihre eigentümliche und farbenreiche instrumentale Besetzung.