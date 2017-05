Lesung: Kurt Palm "Strandbadrevolution"

St. Johann im Pongau: Kultur:Treff im Haus der Musik |

Im Intro gibt's einen launigen Disput von Kurt Palm mit seinem Kollegen O.P.Zier ("Komplizen des Glücks") über Gott und die Welt, über die alten Zeiten und das Schreiben darüber.



Zum Roman:

Im Sommer 1972, in dem die Amerikaner Nordvietnam bombardieren, bereitet Ernst, der sich nach seinem Idol von den Rolling Stones Mick nennt, mit seinen Freunden im Strandbad die Revolution vor. Während sein Vater meistens in der Garage beschäftigt ist und seine Mutter die Tiefkühltruhe zum Bersten anfüllt, sollte Mick eigentlich für die Französisch-Nachprüfung lernen, lässt sich jedoch von zwei bislang im Bad noch nie gesichteten Mädchen ablenken. Doch schließlich endet dieser Sommer nicht nur für Candy, den jüngsten der Freunde, mit einer Katastrophe. Kurt Palm erzählt, wie lange ein Sommer in der Provinz in Österreich sein kann und wie kurz und unerbittlich das Leben.