Musik und Talk im Hotelfoyer

Bad Gastein: Hotel Bellevue |

Modern präsentierte Hotelmusik-Klassiker und Künstlergespräche

Stimmungsvolle Unterhaltung mit Salon- und Loungemusik plus Talk mit denauftretenden Musikern – das MONDI-HOLIDAY First-Class Aparthotel Bellevue in Bad Gastein beteiligt sich mit diesem Event noch bis Ende August am örtlichen Kultursommer-Programm.Ensemble-Mitglieder des Johann-Strauss-Orchesters Salzburg nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise: Von Robert Schumann bis Frank Sinatra – im Foyer des Bellevue darf geträumt und mitgeswingt werden!

Vergangenen Dienstag war Premiere im bis auf den letzten Platz besetzten Foyer des Hotels. In schönster Lounge-Atmosphäre genoss das Publikum die anregende Musikvorstellung von Pianistin Livia Hollo und Geiger Zoltan Laluska – Klassik, Jazz, Tango, Bossa Nova, Swing.Beide Künstler hatten bei interessanten Kurzgesprächen zwischen den Musikstücken zudem sichtlich Freude daran, das Publikum »hinter die Kulissen« ihres Lebens als Profi-Musiker schauen zu lassen. Launiger Talk mit Moderatorin Monika Lokau und mitreißende Musik – die Gäste quittierten die Veranstaltung mit großem Beifall.Weitere Veranstaltungstermine bei freiem Eintritt sind 25. Juli, 1. August, 15. August und 22. August 2017, jeweils um 20.30 Uhr.www.aparthotel-bellevue.de