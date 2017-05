AT

, Pöham 9 , 5452 Pöham AT

Gasthof Dichtlwirt , Pöham 9 , 5452 Pöham AT

Pöham: Gasthof Dichtlwirt |

PÖHAM. Zu Muttertag, am 14. Mai 2017 findet im Gasthof Dichtelwirt in Pöham ein Muttertagsfrühschoppen statt. Mit dabei sind "Die 3 Verschärft'n". „Die 3 Verschärft’n„ eine urige Musi mit uralten Instrumenten - über 30 an der Zahl und einer originellen

Show - die man gesehen haben muss!! Beginn ist um 11:00 Uhr. Eintritt € 7