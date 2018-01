Saunadest: "Bademeister sucht..."

AT

Am 12. und. 13. Jänner findet wieder ein besonderes Saunafest in der Therme amadé statt.

Unter dem Motto "Bademeister sucht Frau für's neue Jahr" erwarten die Besucher jede Menge Spaß, Unterhaltung aber auch Romantik, wenn der Bademeister auf der Suche nach seiner großen Liebe ist! jeweils von 18:00 bis 24:00 Uhr in der Alpen-Panorama-Sauna.