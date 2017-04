Sensationelle Tischtennis Show in Bischofshofen

BISCHOFSHOFEN. Am 10. Mai 2017 findet in der Hermann-Wielandner Halle eine sensationelle Tischtennis Show des belgischen Geschwisterpaares Saive statt. Jean-Michel & Philippe Saive ihres Zeichen ehemalige Vizeweltmeister werden das Publikum mit ihren atemberaubenden Ballwechsel ins Staunen bringen. Mit mehr als 300 kmh werden sie sich die Bälle quasi „um die Ohren“ schießen. Natürlich wird die Show keinesfalls zu kurz kommen und ein spektakulärer Abend ist praktisch vorprogrammiert. Vor kurzem traten die beiden in China (!) „im Land des Tischtennis“ vor über 20.000 Zuschauern auf und es gab natürlich „standing ovations“ bei die beiden Saives.

Auf Grund der Unterstützung der Stadtgemeinde Bischofshofen und der Bischofshofener Wirtschaft konnten sehr moderate Eintrittspreise festgelegt werden. Um nur 7 Euro (Vorverkauf) kann man diese Show besuchen. Kinder bis 14 Jahre können in Begleitung diese Show kostenlos besuchen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das Spektakel beginnt um 19.30 Uhr. Die Show dauert ca. 2 Stunden. Karten zu dieser Show sind beim Tourismusverband Bischofshofen und im Billard-Pub Ball’azzo in St. Johann erhältlich. Sollten noch Karten übrig sein, gibt es diese an der Abendkassa um 9 Euro. Mehrfachkartenbestellung sind auch per Email an office@tischtennis-bischofshofen.at möglich.Also, nichts wie hin zur Tischtennis Show am 10. Mai in Bischofshofen!