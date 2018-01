Altenmarkt im Pongau: Hochbifanglift |

Am 20. Jänner startet um 16:30 Uhr das SportArt Touren Race in Altenmarkt. Es ist ein Skitourenrennen für Jedermann vom Anfänger bis zum Top-Athleten kann jeder dabei sein.

Es geht über zwei Distanzen Kurzdistanz ist nur Aufstieg (400 HM), und Langdistanz mit Abfahrt (850 HM). Der Start des TourenRace ist um 16:30 Uhr, bei der Rodelbahn Hochbifang Altenmarkt. Tagsüber findet ein Sicherheits - Workshop der Bergrettung Altenmarkt statt. Ziel ist beim Hochnössler am Bifang. Weiters werden Tourenausrüster Neuheiten vorstellen und die Möglichkeit bieten, die Ausrüstung zu testen.

Die Anmeldung ist bis zum 19.01.2018, 18:00 Uhr bei SportArt möglich unter www.sport-art.at

Das Nenngeld von EUR 19,00 ist bei der Startnummernausgabe zu bezahlen. Für Teilnehmer unter 15 Jahren ist das Rennen kostenlos. Die Startnummernausgabe ist im SPORTART Altenmarkt, am Freitag, 19. Jänner 2018 von 17:00 bis 19:00 Uhr, und Samstag, 20. Jänner 2018 von 14:00 bis 16:00 Uhr