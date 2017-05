Tag der offenen Tür bei Kamintechnik Stranger

AT

EBEN. Am 12 & 13. Mai öffnet KTS seine Türen. Dabei wird den Gästen einiges geboten. Bei der Tombolaverlosung, zugunsten der Sonnenkinder, am Samstag um 16:30 Uhr gibt es als Hauptgewinn einen Napoleon-Grill. Weiters wird an beiden Tagen das Theate " Der Heiratsantrag" aufgeführt. Auch die kleinen Gäste kommen mit einer Hüpfburg und einer Kletterwand nicht zu kurz. Im Festzelt ist für Speis und Trank mit Kaffee und Kuchen sowie eine Hausgemachte Pizza aus dem Holzofen bestens gesort.