Testen was das Zeug hält

RADSTADT. Holzkirchen – Specialized lädt alle Bike-Interessierten zum großen Testevent vom 11.-13. August 2017 in Radstadt ein. Bei den Specialized Days können die Bikes der aktuellen Saison auf Herz und Nieren getestet werden.Egal ob auf geführten Touren, bei Fahrtechniktrainings mit ausgebildeten Guides oder bei Ausfahrten auf eigene Faust - die Specialized Days sind ein ganz besonderes Erlebnis für jeden Bike-Fan. Speziell an Frauen richten sich dabei die Specialized Women’s Ambassadors. Sie bieten Anfängerinnen einen Einstieg in den Sport oder helfen Fortgeschrittenen dabei, ihre Fähigkeiten auf dem Rad weiter zu verbessern. Dabei geht es vor allem um das gemeinsame Erlebnis, möglichst viel Spaß und um eine tolle Zeit auf dem Bike.

Die Specialized Days finden von 11.-13. August 2017 am Stadtplatz 17, 5550 Radstadt statt. Die Verleihzeiten sind am Freitag von 13 – 17 Uhr und am Wochenende von 09 – 17 Uhr.Genauere Infos erhält jeder Teilnehmer nach der Anmeldung. Die Plätze für das Event sind begrenzt. Um sich einen der begehrten Plätze zu sichern, wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen. Mehr Informationen und Anmeldung unter:www.specialized.com/veranstaltungen