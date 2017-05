AT

WERFEN. Unter dem Motto „Weintraube trifft Bergkäse“ laden der Tourismusverband Werfen in Zusammenarbeit mit den heimischen Betrieben am 20. Mai von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Werfener Weinroas am Marktplatz Werfen ein. Erleben, verkosten und geniessen Sie österreichische Weine und heimische Köstlichkeiten bei der besonderen „Roas“ durch den Markt von Werfen. Winzer präsentierten ihre edlen Weine und Edelbrände und Werfens Bäuerinnen warten mit frischen Schmankerln. Vorverkaufstellen finden Sie auf WerfenerWeinRoas.at