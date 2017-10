Evaluation neuer quantitativer Biomarker Esando.Forschungsreihe

03.10.2017, 22:37 Uhr

Sarah Smith Zahnärztin

sarah smith zahnärztin forschung aktuell wikipedia.de | praxis knapp ...

https://de.linkedin.com/.../sarah-smith-zahnärztin...

- sarah-smith-zahnärztinwissenschaftliche-mitarbeit-sarahc....2016 - SARAH SMITH ZAHNÄRZTIN WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT

Faculty Directory: Evaluation neuer quantitativer Biomarker in der MRT-Bildgebung Weitere Forschungsprojekte:Dr. med. Bettina BaeßlerUniversitätsklinik Köln, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie„Evaluation neuer quantitativer Biomarker in der MRT-Bildgebung der diastolischen Dysfunktion”...

Dr. med. Barbara BellmannCharité Berlin Campus Benjamin Franklin, Abteilung für Kardiologie„BEST-DETECT BErlinSTeglitz-Detection of cErebral lesions afTer Electrical Cardioversion Trial”Dr. med. Heiko BuggerUniversitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen, Abteilung Kardiologie/ Angiologie I„Understanding Underlying Mechanisms of Beneficial Treatment Effects of Adiponectin Receptor Agonism in Diabetic Cardiomyopathy”Dr. med. Bastian ChengUniversitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Kopf- und Neurozentrum„Analyse der Läsionsmorphologie ischämischer Schlaganfälle zur Identifikation kardiogener Embolien”