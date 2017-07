47. Altenamrkter Sommerfest

15.07.2017, 21:01 Uhr

Zum 47. Sommerfest luden Freiwillige Feuerwehr, Struckerschützen und Trachtenmusikkapelle Altenmarkt.

ALTENMARKT (ms). Drei Tage lang dauerte das Altenmarkter Sommerfest, das Freiwillige Feuerwehr, Struckenschützen und Trachtenmusikkapelle alljährlich auf dem Festplatz am Gemeindepark veranstalten.Feierlicher EinmarschIn diesem Jahr war die Bürgergarde Radstadteingeladen um den feierlichen Festauftakt zu gestalten und die traditionellen Ehrensalven abzufeuern. Die Freude über die Zusammenkunft der Vereine aus den benachbarten Gemeinden war groß. Bereits der Festauftakt gestaltete sich nach dem Motto "Allweil lustig und fidel". Ehrensalven und ein schmackhaftes Schnapsl gab es für die Ehrengäste Altenmarkts Bgm. Rupert Winter, Flachaus Bgm. Thomas Oberreiter, Festobmann Stefan Mooslechner, Georg Weiß für die Feuerwehr, Martin Staiger für die Trachtenmusikkapelle und Johann Walchhofer für die Struckerschützen. Ebenso galt ein Salut dem Ehren-AFK Peter Listberger und dem AFK Christian Lackner. Radstadts Bgm. Sepp Tagwercher marschierte und salutierte "getarnt" in der Bürgergarde. Es folgten der festliche Bieranstich, beste musikalische Unterhaltung durch die Jungen Paldauer, die neben dem stündlichen Rainermarsch das Zelt bis in die frühen Morgenstunden beben ließen.

Drei Tage AusnahmezustandAm Samstag waren die Scheffauer Prangerschützen zu Gast , den musikalischen Festauftakt gestaltete die TMK Annaberg unter der Leitung von Hans Peter Hettegger. Ein feierliches Festprogramm wurde den Gästen, bereits vom Frühschoppen an, auch am Sonntag wieder geboten.