Alle Neune und eine neue Motto-Party

23.07.2017, 22:01 Uhr

Das älteste "Lokal-Baby" der Reisenauer Gastronomie in Bischofshofen hat seit kurzem alle Neune erfolgreich hinter sich. Daneben hieß es im Österreichhaus am Schanzengelände "Willkommen bei der neuen Motto-Party Ü21".

Das Österreichhaus am Schanzengelände in Bischofshofen hat ab sofort eine neue Motto-Party. Am Freitag, dem 21. Juli, als die Zeiger der Uhren über 21.00 Uhr standen, hieß es dort "Bitte herein zur ersten "Ü21 Party". Jeder Gast in Tracht wurde mit einem "Willkommens-Shot" begrüßt. Auf jeden einundzwanzigsten Gast wartete eine Flasche "Reisenauer's White". Zwar noch nicht Ü21, aber seit kurzem Ü9 ist das "älteste Lokal-Baby" der Reisenauer Gastronomie, das Plan B. Dieses feierte kürzlich seinen neunten Geburtstag und lud zur Jahresfeier. Alle neun hat das Lokal nun erfolgreich hinter sich, das mittlerweile mit Phil Ciroc einen sogenannten Resident DJ hat. Neu nach dem neunten Jahr ist das Konzept mit den Öffnungstagen von Mittwoch bis Samstag, die zwar von sieben auf vier Tage reduziert wurden, dafür aber mit eigenem Haus-DJ, "der mit der Musikrichtung House bei meinen Gästen immer beliebter zu werden scheint", war vom Lokalchef zu hören. "Und es wird heuer im Herbst noch einmal eine spezielle Party im Plan B, bzw. vor dem Lokal geben", kündigt Reisenauer an, mit dem er seine Devise "jedes Jahr etwas Neues dazu" bestätigt.