Alles für den Gast auf echt pongauerisch

09.10.2017, 22:07 Uhr

Bauernkabarett in Altenmarkt zog wieder hunderte Besucher in die Altenmarkter Festhalle.

ALTENMARKT (ms). Die Theatergruppe Altenmarkt hat in den letzten Jahren im Enns-pongau einen beachtliche Bekanntheit erlangt. Ihre Satiren sind aus dem Leben der Bürger und Bauern in Altenmarkt gerissen – witzig, humorvoll, mit viel Wahrheit. Vom Lagerhaus, den Lackenalmen, den Problemen und Ansprüchen der Gäste an ihre Vermieter, Traditionen und Brauchtum wie der Krampuslauf, und andere Themen wurden im aktuellen Kabarett-Programm beleuchtet. Zwischendurch gab es Auflockerung mit gesungenen Akten.Hunderte Besucher vor OrtUnter dem Titel "Alles für den Gast, und dass sunst no ois passt!" gaben die elf Schauspieler rund um die Autoren Agnes Huber und Franz Walchhofer gleich fünf Vorstellungen, die allesamt bis auf den letzten Platz besetzt waren.