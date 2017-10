Andy Holzer erzählte sich in die Herzen der Besucher

09.10.2017, 21:58 Uhr

23. Alpintage in Altenmarkt feierten wieder einen großartigen Erfolg

ALTENMARKT (ms). Organisator Sigi Brachmayer lud zu den 23. Alpintagen in Altenmarkt ein. Wieder sorgte er mit einem tollen Programm für Anerkennung und Begeisterung bei den Alpin-Fans. Die Vorträge wurden sehr gut angenommen: Am Freitag sorgte "A Mords Sauhaufen in am zkloan Zelt" für große Begeisterung, am Samstag erzählte "blind climber" Andy Holzer über sein großes Ziel, die Besteigung des Mount Everest und damit den siebten der seven summits. Mit seinen eindrucksvollen Erzählungen katapultierte er sich schnell in die Herzen der Zuhörer. Ziel der Veranstaltung ist es, mit den Einnahmen die Kletterrouten der Region zu sanieren. In diesem Jahr wird auch ein Teil an den Behindertensportverein Pongau fließen.