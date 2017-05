Der "Wilde Westen" im Festzelt

13.05.2017, 15:34 Uhr

"Wild Wild West" hieß es in Schwarzach. Line Dancers und Wild West-Fans waren als "wanted" für die Tanzfläche oder als Publikum zum Mitklatschen zur Wild Wild West Night aufgerufen.

In Schwarzach wurde im Rahmen des Festes der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzach mit der Wild Wild West Night 2.0 ins Festwochenende gestartet. Dem Motto getreue Hingucker des Abends waren die Line-Dance-Gruppen, die "Road Chicks", das Bullenreiten und die Coyote Girls. Mit Party-Musik von DJ Matty Valentino ging es in die spätere Festnacht.Die "Road Chicks" gaben mit Country- und Rocksongs den Takt für die Line Dancers vor. Viele Tanzgruppen aus dem Pongau, Pinzgau und sogar aus St. Johann in Tirol setzten ihren Cowboy- beziehungsweise Cowgirlhut auf, nahmen Aufstellung in den Reihen auf der Tanzfläche und gaben ihre flotten Schritte synchron zur Vorführung im Festzelt. Zu späterer Stunde sorgte DJ Matty Valentino für Partystimmung. Die vier Coyote Girls auf der Pole-Dance-Bar zogen Blicke auf sich. Besonders Wagemutige wurden von den Tänzerinnen mit "Mund auf für einen kleinen hochprozentigen Schluck, harte Cowboys trinken aus der Wiskyflasche" herausgefordert. Sie verabreichten zwischendurch kleine Schlucke direkt von der Flasche in den Mund.Um Mitternacht wollte DJ Matty Valentino von den Ladys im Festzelt "Zalando-Schreie" hören, holte eine Dame auf die Bühne und kündigte einen besonderen "Feuerwehrmann" an. Dieser legte seine Uniform ab und entpuppte sich als Tänzer für die Damen. Der "Feuerwehrmann-Auftritt" symolisierte zum Abschluss des ersten Festabends noch einmal das Feuerwehrfest und kündigte dessen nächsten Festtag an.