Der 2. Europa Poetry Slam im Pongau!

Neun Slammer und Slammerinnen performen ihre Gedanken und Visionen zu Europa am Freitag, den 12. Mai 2017 um 18:30 Uhr im Haus der Musik in St. Johann im Pongau.Mit dabei auch Simon Tomaz - der österreichische Poetry Slam-Vizemeister.Musikalische Umrahmung durch DJ Rafael Obermaier.Eine Veranstaltung des EDIC Südliches Salzburg in Kooperation mit Akzente Salzburg und dem Slamlabor.