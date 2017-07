Fishermans Friend Strongman Run 2017 - WENT CRAZY. GOT DIRTY. STAY HAPPY AND WIN!

15.07.2017, 23:08 Uhr

Skistars Manuel Feller und Romed Baumann beim Fisherman’s Friend StrongmanRun 2017 in Flachau

FLACHAU. Exakt um 16:00 Uhr fiel am Samstag den 15. Juli 2017 in Flachau der Startschuss zum Fisherman’s Friend StrongmanRun, dem spektakulärsten und außergewöhnlichsten Hindernislauf.Über 1.400 begeisterte Läufer gingen in Flachau, der Sport- und Fun-Hochburg Österreichs auf die beeindruckende Strecke - Start/Ziel auf 1.000 Meter Seehöhe, zehn Kilometern durch Wald und Wiese, 370 Höhenmetern bergauf und bergab sowie 20 verrückten Hindernissen pro Runde, darunter Schlammlöcher, Schaumduschen oder Kletterhindernisse. Die StrongmanRunner hatten in diesem Jahr mit den Skistars Romed Baumann und Manuel Feller prominente Unterstützung.

WETTER ALS HINDERNIS 21Ganz nach dem Fisherman’s Friend-Motto "Sind sie zu stark, bist du zu schwach“ ging der Fisherman’s Friend StrongmanRun heuer bereits zum fünften Mal in Österreich über die Bühne. Auf der sportlich anspruchsvollen Strecke in Flachau/Salzburger Land über 370 Höhenmeter und 20 herausfordernden Hindernissen trafen nationale, internationale und prominente Teilnehmer aufeinander um ihre Kräfte miteinander zu messen. Hindernisse wie „Krabbelstube“, oder „Canale Grande“, bei dem die Teilnehmer durch den eiskalten Wasserkanal geschickt wurden, boten den Läufern ungewöhnliche Herausforderungen, viel Fun und den Zuschauern an der Strecke actionreiche Einblicke. Als zusätzliches 21. Hindernis beim Fisherman’s Friend StrongmanRun erwies sich heuer auch das Wetter: Bei Regen und Temperaturen um 18 Grad mussten die Läufer Durchhaltevermögen beweisen.Bei der „Weltcup-Challenge“ begaben sich die Teilnehmer inklusive der beiden Ski-Stars Manuel Feller und Romed Baumann auf die bekannte Hermann Maier Weltcup-Strecke und bezwangen diese, ganz ohne Schnee und Ski, im Riesentorlauf-Modus bergab. Eine Disziplin die besonders Romed Baumann freute: „Endlich konnten auch wir einmal diese Strecke, die im Winter ja nur den Ski-Damen vorbehalten ist, bezwingen und somit unser Können unter Beweis stellen.“Neu in diesem Jahr: die Footballmannschaft der „Pongau Ravens“ präsentierte sich mit einem „Human-Hindernis“. Mit stetig wechselnden Figuren stellten die Footballer die Läufer vor unterschiedliche Aufgaben und machten so den Lauf für die StrongmanRunner selbst, aber auch für die Zuschauer richtig „lebendig“.DUELL DER SKISTARSErstmalig in der Geschichte des Fisherman’s Friend StrongmanRun gingen heuer zwei amtierende Ski-Stars mit ihrem eignen Team an den Start. „Team Technik“ wurde angeführt von Manuel Feller, der im Duell gegen Romed Baumann mit seinem „Team Speed“ antrat. Die beiden Wintersportler trafen somit zum ersten Mal in einem „sommerlichen“ Wettkampf aufeinander. An erster Stelle stand aber für beide Spaß und Teamgeist – ganz in Fisherman’s Friend StrongmanRun Manier.SIND SIE ZU STARK, BIST DU ZU SCHWACHNicht nur den Teilnehmer des Fisherman’s Friend StrongmanRun wurde ein spannendes Event geboten, auch die Zuschauer durften sich über ein wirklich starkes Rahmenprogramm freuen. Neben einem exklusiven Food-Truck Festival gab es ein buntes Unterhaltungsangebot für Kinder. Unter den Food-Trucks befanden sich D’s Burger, Mucho Gusto, Planet Cafe, Torxes und die Fahr-Bar, Vor Ort wurde somit für jeden Geschmack für ausreichend Stärkung gesorgt!Kinder konnten auf der Hüpfburg oder der Torschusswand vom FC Red Bull Salzburg ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und anschließend zusammen mit ihren Eltern die StrongmanRunner beim Zieleinlauf bejubeln. „Phänomenale Hindernisse, heldenhafte Laufleistungen und ein buntes Angebot für Zuschauer. Ein rundum gelungener Fisherman’s Friend StrongmanRun! Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie unsere StrongmanRunner den Gänsehautmoment des Zieleinlaufs erleben. Glück pur. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Lauf“, so Michael Geiseler Regional Business Manager Fisherman’s Friend DACH.Anmeldungen für den Fisherman’s Friend StrongmanRun am 14. Juli 2018 in Flachau ab sofort unter www.strongmanrun.at möglich.HARD FACTS zum FISHERMAN’S FRIEND STRONGMANRUN74 % Männer, 26 % Frauenältester Läufer (10km 57 Jahre, 20km 67 Jahre), jüngster Läufer 18 Jahre23 Nationen20 Hindernisse pro Runde mit insgesamt:ca. 1.000 Stück Autoreifen100 Strohballen20km Flatterband