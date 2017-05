Geburtstagstorte für Rote Kreuz-Urgestein

09.05.2017, 16:46 Uhr

Rettungsrat Peter Likar feiert 75. Geburtstag – alle gratulieren und danken für 57 Jahre beim Roten Kreuz.

Seit 1960 für uns im Einsatz

Rettungsrat Peter Likar feierte am 8. Mai seinen 75. Geburtstag. Als langjähriges ehrenamtliches Mitglied des Roten Kreuzes ist Likar ein wichtiges Mitglied der Pongauer Gesellschaft.Peter Likar ist seit über 57 Jahren beim Roten Kreuz tätig. Seinen Dienst nahm er am 1. Februar 1960 in der Freiwilligen Kolonne, Salzburg Stadt auf. 1974 wechselte er in die Dienststelle Bischofshofen, welche er von 1990 bis zum Jahr 2011 als Abteilungskommandant leitete. 2010 wurde Peter Likar zum stellvertretenden Bezirksrettungskommandanten des Rettungsbezirkes St. Johann berufen – eine Tätigkeit, die er bis heute ehrenamtlich erfüllt. 2012 wurde er zum Ehrenkommandanten der Abteilung Bischofshofen ernannt. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter gratulieren Peter Likar herzlich zum Geburtstag.