Katholisches Bildungswerk Hüttau feiert 60-jähriges Bestehen

09.05.2017, 16:29 Uhr

Gegründet wurde das Katholische Bildungswerk Hüttau 1957 vom damaligen Schulleiter Josef Meißnitzer. Fast drei Jahrzehnte lag die Leitung in den Händen von Marianne Mann. Heute wird die Bildungseinrichtung ehrenamtlich von Anni Brandner geführt.

Bildung daheim

Auch Bürgermeister Rupert Bergmüller gratulierte im Namen der Gemeinde zum Jubiläum und dankte dem Team für die ehrenamtliche Bildungsarbeit. Andreas Gutenthaler, Direktor des Katholischen Bildungswerkes Salzburg, überbrachte Glückwünsche der Erzdiözese und betonte die Wichtigkeit eines hochwertigen Bildungsangebotes in unmittelbarer Wohnortnähe: „Hier in Hüttau werden dadurch Impulse gesetzt, Entwicklung ermöglicht, Wissen und Werte vermittelt und Sinn gestiftet."