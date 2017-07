Lindenfest strahlt mit neuem Besucherrekord

23.07.2017, 22:09 Uhr

Das Lindenfest in Wagrain wurde mit einem neuen Besucherrekord zu einem ganz besonderen Fest.

WAGRAIN (ms). Bereits im dritten Jahr zeigen sich die Bauernschützen Wagrain als Veranstalter des Lindenfestes verantwortlich. "Wir haben immer wieder dazugelernt und mit neuen Zelten aufgerüstet um wetterunabhängig zu sein", verrät Bauernschützen Hauptmann Michael Koblinger. Das Resultat dieses Ehrgeizes konnte sich sehen lassen. "Es war der größte Besucheransturm, den wir jemals zu bewältigen hatten", freute sich der Hauptmann.

Ehrensalut zum 75stenBegonnen wurde das Lindenfest am Samstag mit dem gemeinsamen Aufmarsch von den Bauernschützen Wagrain und der Trachtenmusikkapelle Wagrain unter Obmann Stefan Fritzl und Kapellmeister Walter Schtätzl. Vor Ort gab es einige Ehrensalute für Freunde und Gönner wie TVB Obmann Roland Wiesbacher. Auch Bauernschützen Fähnrich Stv. Michael Fritzenwallner sen. erhielt zu seinem 75. Geburtstag einen Salut.Dank für ZusammenhaltUm Mitternacht gab es eine Tombola mit tollen Sachpreisen. "Ein großer Dank gilt dem Arbeitseifer der Bauernschützen. Ebenso möchte ich den Einheimischen, der Gemeinde, dem Touriusmusverband und den umliegenden Wirten danken, dass sie durch ihren Zusammenhalt ein derartig gelungenes Lindenfest erst möglich gemacht haben", dankt Koblinger. Am Sonntag ging das Fest mit dem Frühschoppen in die zweite Runde.