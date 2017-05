Maibaum überragt die Innenstadt von Radstadt.

05.05.2017, 06:57 Uhr

Dieses Mal musste der Maibaum in Radstadt das Erste Mal seit langer Zeit, aus Sicherheitsgründen, zu starker Wind und fehlende Sicherheitszonen, per Kran aufgestellt werden. Er ragt mit seinen fasst 30 Meter weit über die Dächer der Innenstadt von Radstadt hinaus.

Radstadt (ga). Aus Veranstaltungsgründen wurde der schlanke, lange Maibaum am Stadtpatz von den Naturfreunden und dem Team des Stadt-Cafe Sendlhofer Radstadt bei herrlichem Wetter schon am 30. April aufgestellt. Es war nicht leicht diesen langen herrlichen Maibaum von der Seitenalm, Spender Alexander Arnold, in die Stadt ohne Schaden zu bringen. In Zusammenarbeit mit dem Transportunternehmen Mayerhofer (Kran) wurde der Baum mustergültig und sicher aufgestellt. Herrliche Stimmung herrschte am Stadtplatz, wo der Event von den Stadtler-Musikanten begleitet wurde. „Hier gehört der Dank Allen, den Naturfreunden, dem Team des Stadt-Cafe Sendlhofer und dem Sicherheitsteam, die mitgeholfen haben, dieses Fest zu organisieren, zu sichern und der tatkräftigen Unterstützung, sonst wäre es nicht möglich, solche ein Fest durch zu führen“, so Naturfreunde-Obmann von Radstadt Alois Winkler.