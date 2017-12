Mit Plänen und Vorsätzen ins Jahr 2018

01.01.2018, 00:00 Uhr

Auf zu NeuemFür Eveline aus Großarl und Vicky aus Schwarzach soll alles so bleiben, wie es gerade ist. Jessi aus Schwarzach, Kerstin aus Gastein und Edina aus Werfen hingegen, sind gerade in einer Phase der beruflichen Umorientierung und werden nach ihren Lehrabschlussprüfungen im kommenden Jahr einen neuen, beruflichen Weg einschlagen. Mathias aus Großarl zählt schon die Monate, bis er zum ersten Mal in seinem Leben in ein Flugzeug steigen wird und nach Las Vegas fliegt. Sabrina aus St. Johann blickt schon erwartungsvoll Richtung Winter 2018/19. Denn dann wird sie New York erleben. Andi erfüllt sich mit einem Roadtrip ans Nordcap 2018 einen Traum.

Gute Vorsätze im SinnWalter aus Pfarrwerfen will gesünder durch das neue Jahr gehen und nach 24 Jahren endgültig zum Nichtraucher werden. Franz aus St. Johann nimmt sich vor, im Jahr 2018 sportlich aktiver zu sein und will diesem Vorsatz gleich zu Jahresbeginn mit mehr Skitouren folgen. Robert will sich beruflich weiterentwickeln.Nehmen, wie es kommtZum Abschluss unserer Befragungstour hat uns Reini aus Lend sein Motto für das kommende Jahr verraten: "Stur, lächle und winke". So will er aus dem, was 2018 auf ihn zukommt, das Beste machen. Ella aus Rußbach sieht das neue Jahr gelassen und meint: "Es kommt, wie es kommt". Janine aus Schwarzach und auch Nina aus Niedernfritz wünschen sich dazu viel Gesundheit.