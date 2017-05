ÖAMTC Landeck lädt zum Ausflug

LANDECK/WERFEN.Abfahrt 7 Uhr ÖAMTC Stützpunkt, in Ellmau Frühstücksjause ca. um 9 Uhr. Weiterfahrt über St. Johann - Fieberbrunn - Saalfelden am Steinernen Meer - Mühlbach - Bischofshofen - Werfen (ca. 250 km). Ankunft in Werfen um ca. 12 Uhr.In Werfen fahren wir mit der steilsten Seilbahn Österreichs hinauf zum Eingang. Durch das gewaltige Höhlenportal von 20 m Breite und 18 m Höhe betreten Sie die geheimnisvolle Welt des Eises. Neben den riesigen Dimensionen beeindruckt die Höhle mit Eispalästen von kristallklarer Schönheit. Monumentale Formationen glitzern effektvoll im Licht der Grubenlampen, die an die Besucher ausgegeben werden, im Inneren sorgt Magnesiumlicht für eine effektvolle Beleuchtung der eisigen Skulpturen. Über verwinkelte Gänge mit Namen wie „Diamantenreich“ gelangen Sie immer weiter in den Berg. Selbst im Sommer hat es in der Eishöhle meist unter 0°C. Entsprechende Kleidung und Schuhe sind also gefragt – ebenso eine gute Kondition. Es müssen 134 Höhenmeter über etliche Treppen überwunden werden. Die stille Schönheit der Eisriesenwelt ist diese Mühen aber allemal wert! Aber keine Sorge: Sie werden beim Besuch der Eishöhle natürlich von einem erfahrenen Guide begleitet! Dauer der Führung: ca. 1 Stunde und 15 Minuten.Nach der Führung werden wir im Gasthaus Werfenerhof in Werfen einkehren. (ca. 15 Uhr). Jeder hat nun sicherlich Hunger bekommen und kann sich nach Herzenslust stärken. Anschließend treten wir die Heimfahrt an. Die Fahrt geht nach Bischofshofen - St. Johann im Pongau - Pass Thurn- Wörgl, so dass wir gegen 21 Uhr in Landeck eintreffen. Eine kurze Pause auf dieser Strecke ist noch geplant.

Leistungen: Busfahrt, Frühstücksjause im Ellmauerhof, Seilbahn und Eintritt Eisriesenwelt mit Führer, 1 Getränk im Bus, Trinkgeld.Preis: € 86 für Erwachsene, € 77 für Jugendliche ab 15 bis 18 Jahre, Kinder bis 14 Jahre € 73.Anmeldung und Information im Stützpunkt Zams: Tel.: 05442/63261.