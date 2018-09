24.09.2018, 09:12 Uhr

Die Lebenshilfe Schwarzach feierte Ihren 25. Geburtstag mit einem rauschenden Ball.

SCHWARZACH. Der Schwarzacher Festsaal wurde wieder zum Schauplatz eines tollen Festes voll Lebensfreude, Musik und Spaß. Die Lebenshilfe Schwarzach feierte dieses Jahr bei ihrem Ball das 25-jährige Jubiläum der Selbsthilfe-Werkstätten. "Wenn Helden tanzen" tanzt ganz Schwarzach mit.Gleich zu beginn zeigten die Tänzer der Lebenshilfe, was sie in der Tanzschule Dia-Luca gelernt haben. Unter tosendem Applaus zogen die Tänzer in den Saal ein und machten Richard Holy – Leiter der Tanzschule Dia-Luca – alle Ehre.Die erste Ansprache des Tages hielt Klient Karli ganz souverän und zeigte Werkstätten-Leiter Robert Krainz gleich mal wie man das machen sollte. Anschließend sorgte die Gruppe Gastein bei der ohnehin Guten-Stimmung für Spaß auf der Tanzfläche. In der Zwischenzeit besuchten Manfred Schafflinger und seine Kollegen die Ballgäste an ihren Tischen und verkauften fleißig Lose für die Tombola. Ein fröhlicher Abend voll Musik und Spaß.