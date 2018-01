1. Vollmond-Skitour in Forstau/Fageralm in dieser Saison

FORSTAU/FAGERALM. Für Genuss-Skitourengeher/innen oder Frischlinge empfiehlt sich die Tour bis zur Heideggalm (380 HM), die Umgehung der steilen Stellen ist möglich! Wer etwas weiter gehen will, geht bis zur „Premhütte“ (685 HM), und für die Geübten und Trainierten ist die Trinkeralm (840 HM) oder die Goliath Schaukel (925 HM) das Ziel.Bei jeder Vollmond-Skitour gibt es für alle Teilnehmer/in wieder eine kleine Belohnung auf den Hütten und ein Los für die große Warenpreis-Verlosung, welche am 29. März 2018 auf der Trinkeralm - mit Live-Musik - stattfindet.

!!! ACHTUNG !!!„Beim Aufstieg am PISTENRAND gehen und unbedingt ** LICHT ** aufdrehen“.Die Termine der nächsten Vollmondtouren in dieser Saison sind:Mittwoch, 31. Jänner 2018Donnerstag, 1. März 2018Donnerstag, 29. März 2018Auf eine rege Teilnahme freuen sich die Trinkeralm, die Premhütte, die Heideggalm und natürlich der4 Veranstalter Ernst Kainz.Für Un-, Um- und Ausfälle wird nicht gehaftet!Powered by: ATOMIC