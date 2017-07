18. Hüttauer Musikfest beim Untereggbauern in 5521 Niedernfritz

AT

, Sonnberg , 5521 5521 Niedernfritz AT

Untereggbauer , Sonnberg , 5521 5521 Niedernfritz AT

Auch heuer findet am wie jedes Jahr am 1. Sonntag im August das Musikfest der Trachtenmusikkapelle Hüttau statt:



WANN: 06.08.2017 von 10:00 - 18:00 Uhr

WO: Untereggbauer in 5521 Niedernfritz



PROGRAMM:



*** 10:00 Uhr Feldmesse

*** ab ca. 11 Uhr Frühschoppenkonzert der TMK Hüttau

*** anschließend Blasmusik quer durch alle Genres mit der

neu gegründeten "Bockleitn-Blos´"

*** ab ca. 15 Uhr unterhalten sie "die Oststeirer" aus St. Marein/Graz





HEURIGE SPECIALS:



*** erstmals Schweinsbraten mit Knödel u. Krautsalat

Ofenkartoffel mit Sour-Cream-Dip für unsere Veggies



*** Hüpfburg für unsere jungen und jung gebliebenen Gäste



Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen!!



TRACHTENMUSIKKAPELLE HÜTTAU