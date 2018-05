2. Aktionstag der Freiwilligen Feuerwehr

06.05.2018, 17:23 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt lud zum zweiten Feuerwehr Aktionstag um die Jugend zu motivieren.

ALTENMARKT (ms). "In erster Linie veranstalten wir den Feuerwehr-Aktionstag, um wieder junge Menschen auf die Arbeit bei der Feuerwehr aufmerksam zu machen und damit neue Mitglieder zu werben. Die Jugend ist quasi unsere Lebensversicherung", erzählt OFK Georg Weiß.Aktionstag der FeuerwehrAlle zwei Jahre wird der Aktionstag in Altenmarkt veranstaltet. "Heroes gesucht", so lautet der Titel auf der Einladung zu dem aufregenden Tag, an dem besonders viele Unterhaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche geboten werden: Stündliche Vorführungen mit Wasserwerfer und Bergeschere, die Hindernisbahn, die Spritzwand und natürlich eine Fahrt im Feuerwehrauto durfte dabei nicht fehlen. Präsentiert wurden die Atemschutzmasken und die Türen des Feuerwehrgebäudes standen für eine Hausführung offen. Es wurde ein Verkehrsunfall simuliert und natürlich gab es auch kleine Happen zu essen und genügend Getränke.

Junge Menschen motivierenDie Besucher hatten die Möglichkeit an diesem Tag einen tiefen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr zu erhalten. Bei dem einen oder anderen Gerät konnte sogar selbst Hand angelegt werden."Wir haben einige Burschen bei der Feuerwehr, ein Mädchen gibts bisher noch keines, jedoch sind auch sie bei uns herzlich willkommen", sagt OFK Weiß. Der gesamte Erlös dieses Aktionstages kommt der Feuerwehrjugend in Form von Kleidung, usw. zugute.