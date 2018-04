5.500 Euro für einen Nachbarn gesammelt

24.04.2018, 17:39 Uhr

Handlungsbedarf erkanntRasch erkannte Silke Kremser den Handlungsbedarf und organisierte eine groß angelegte Spendenaktion. Zuerst lud sie zu einem Freundeskitag auf die Reiteralm. Viele folgten der Einladung. Danach gab es noch die Möglichkeitzu zu spenden – direkt in der Hairfactory 75 und auf ein Sparbuch bei der Volksbank. Vor einigen Tagen wurde die finale Spendensumme von 5.500 Euro persönlich übergeben. Die Freude war auf allen Seiten sehr groß. "Uns geht es allen so gut. Daher müssen wir dort helfen, wo die Hilfe dringend benötigt wird. Erst recht, wenn es in der Nachbarschaft ist", sagt Silke.