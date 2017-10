„All about ...“ eine Skiklasse und ihre Schmankerl 

09.10.2017, 19:02 Uhr

Souverän und authentisch: Künftige Absolventen präsentierten ihre Spezialitäten

BAD HOFGASTEIN (rau).Unter dem Motto „All about us“ präsentierte sich bereits in der zweiten Schulwoche der 4. Jahrgang der Skitourismusschule Bad Hofgastein mit einem Themenabend, der Eltern und Ehrengäste begeisterte. Bestens vorbereitet und betreut von ihren Lehrkräften Dipl.-Päd. Isabella Löschenbrand, Dipl.-Päd. Manfred Höhenwarter und OSR Dipl.-Päd. Gerhard Zottl, bewiesen die jungen Damen und Herren eindrucksvoll, dass sie nicht nur auf der Piste, sondern auch in Küche und Service top Leistungen abrufen können. Die souveräne Moderation und ein unterhaltsames Rahmen-programm quer durch verschiedene Dialekte und Fremdsprachen trugen das ihre zu einem gelungenen Abend bei. So vielfältig wie die Herkunftsorte der Schülerinnen und Schüler war auch das fünfgängige Menü mit Spezialitäten aus ganz Österreich. Die korrespondierende Weinbegleitung für sämtliche Gerichte wurde in großzügiger Weise vom traditionsreichen Weingut Sax in Langenlois zur Verfügung gestellt und vom jungen Winzer Michael Sax persönlich präsentiert.Foto: Konrad Rauscher