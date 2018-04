Angst vorm Wolf hält im Pongau Einzug: Verdacht auf Wolfsriss in Pfarrwerfen

30.04.2018, 17:03 Uhr

Totgebissen am Waldrand

"Ein grauenhafter Anblick"

Gefahr auch für Menschen

Der Pfarrwerfener hält auf seinem Anwesen 90 Mutterschafe. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Angriff, wie Kronreif schildert. "Ich habe die Tiere am Samstagabend hinausgelassen. Am Sonntag in der Früh ist dann eines der Schafe totgebissen am Waldrand gelegen, ein zweites wurde schwer verletzt und musste eingeschläfert werden", erzählt Kronreif."Wir wissen, dass ab und zu Wölfe durch unser schönes Bundesland streifen. Der aktuelle Vorfall ist äußerst bedauerlich und zeigt einmal mehr, wie dringend hier Diskussionsbedarf in einem diplomatischen, neutralen Gesprächsklima gebraucht wird. Es war ein grauenhafter Anblick, denn eines der beiden gerissenen Schafe lebte noch und musste 'notgeschlachtet' werden", sagt Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof. "Sollten die DNA-Proben ergeben, dass es sich um einen Wolfsriss handelt, kann der Landwirt Entschädigung vom Land Salzburg fordern“, fährt Mayr-Melnhof fort.Für Kronreif ist die Situation aber nicht nur aufgrund seiner gerissenen Schafe beängstigend. "Wir befinden uns hier ganz in der Nähe einer Wohnsiedlung. Unsere Nachbarn haben auch Hunde und sind mit diesen fast täglich dort unterwegs, wo die Schafe gerissen wurden. Ein Wolf hat hier bei uns einfach nichts verloren", ist Kronreif überzeugt."Der Wolf ist eine streng geschützte Tierart und darf daher nicht bejagt werden", weist Mayr-Melnhof auf den Artenschutz der EU hin. "Als Betroffener sieht man das natürlich noch einmal anders, aber diese Tiere gehören definitiv weg vom Menschen", behauptet der Landwirt.

