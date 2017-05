Ausbau der Zentralkläranlage Gastein...

03.05.2017, 18:47 Uhr

Weiters werden Anlagenkomponente und Bauteile die seit 1980 rund um die Uhr im Betrieb sind erneuert, umgebaut oder saniert.Die Gesamtkosten (Bau- und Nebenkosten) betragen rund 4 Mio. Euro, diese werden über eine Bundesförderung mit ca. 33 Prozent gefördert. Es sehr wichtig den Kanal nicht für die Entsorgung von Küchen- und Speiseabfällen, uva. zu verwenden, da dies die Betriebskosten sowohl auf der Kläranlage als auch im Kanalnetz extrem erhöht. In der vollbiologischen Großkläranlage in Klammstein, in welcher alle Schmutzwässer aus dem ganzen Gasteinertal gereinigt werden, sind insgesamt neun Mitarbeiter beschäftigt.Foto: Konrad RauscherRund 4 Mio Euro werden in die Erweiterung der Gasteiner Zentralkläranlage investiert