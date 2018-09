Bau- und Recyclinghof bald fertig… 

12.09.2018, 09:25 Uhr

„Dann steht unseren Mitarbeitern endlich ein moderner Bau- und Recyclinghof zur Verfügung, der den alten, längst nicht mehr der Zeit entsprechenden alten Bauhof aus dem Jahr 1929 ersetzen wird. Mit der Realisierung dieses Großprojektes um rund 5,2 Mio. Euro ist dann nach dem Neubau des Seniorenheimes, des Gemeindeamtes, des Kinderzentrums, des ÖBB-Lärmschutzes, etc. die letzte große Pflichtaufgabe der Gemeinde endlich erfüllt“, so Steinbauer.Foto: Konrad RauscherDer neue Bau-und Recyclinghof der Gemeinde Bad Gastein soll schon zum Jahresende in Betrieb gehen.