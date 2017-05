Baubeginn für Generationenprojekt Schlossalm NEU

03.05.2017, 18:56 Uhr

Baumaßnahmen 2017Derzeit laufen noch die Detailplanungen und Auftragsvergaben für das Großvorhaben. Die größten Baumaßnahmen werden in den Sommermonaten 2017 und 2018 stattfinden. Im Dezember 2018 wird die neue Schlossalmbahn in Betrieb gehen. Eine kleine Einschränkung wird es dieses Jahr auch beim Sommerbetrieb auf der Schlossalm geben: Die geführten Roller- bzw. Mountaincart Touren können heuer nicht angeboten werden, weil der Weg direkt durch die Baustelle führt. Jetzt wurde schon mit groß angelegten Erdbauarbeiten im Bereich zwischen der Trasse der Doppelsesselbahn Haitzingalm und der Luftseilbahn begonnen. Betroffen sind der Speicherteich – Pistenbau Brandbichl (Steilhang Sendleiten) und ein Lawinenauffangdamm, wo es auch zu einem Materialaustausch zwischen den einzelnen Baulosen kommen wird. Fundamentierung Talstationsgebäude und Parkdeck (ca. 360 Piloten) bis zur betonierten Bodendecke, die im Winter als Parkfläche genutzt werden kann. Bei der Mittelstation erfolgt der Abtrag Gasthof Kitzstein und die Errichtung von Garagierungsbahnhof und Rohbau des Stationsgebäudes. Im Bereich der neuen Bergstation Geländeabtrag Kuppe,Fundamentierung und Bodenplatte. Für die Strecke der Einseilumlaufbahn erfolgt heuer die Verlegung von zwei Masten der 110kV-Leitung der ÖBB im Bereich des Parkplatzes.errichtung des Überführungsbauwerks für die Seilbahn bei der ÖBB-Tauernbahn und Fundament der Stütze 3 . Versetzung eines Mastens der 110kV-Leitung der Salzburg AG Fundamentierung und Errichtung der Stützen der 2. Teilstrecke -besondere Herausforderung am Hangrücken zwischen dem Gipfelkreuz Hirschinger und der bestehenden dritten Stütze der Luftseilbahn.SchneeanlageWasserfassung Schlossbach, Pumpstation Aeroplan II,Feldleitungen – vorgezogene Teilbereiche, die auch ohne den Speicherteich bereits für die Wintersaison 2017/18 genutzt werden können.Foto: Konrad RauscherBergbahnen Vorstand Mag. Franz Schafflinger präsentiert das „Generationenprojekt“.