Billiardverein kam in die 30er

03.05.2018, 13:43 Uhr

30 Jahre Billiard in St. Johann. Im Ballazzo feierte man die Jubiläumsgala.

Dreizehn Mal "1000 Dank"An die Gründungsmitglieder, der Union Billiard Sport Club Pongau durch die nun 30 Jahre begleiteten wurden von Obmann Theo Riedlecker 13 Ehrenpreise vergeben. Man dankte für das Vertrauen in den Verein und die treue Unterstützung.Resümee nach 30 JahrenMittlerweile werden von der Union Billiard Pongau zahlreiche internationale Veranstaltungen durchgeführt, darunter drei Europameisterschaften und neun Mal die Euro Tour. Große Anerkennung für die Leistungen des Pongauer Billard Clubs gab es vom Präsidenten des Europaverbandes Gre Leenders. Er verlieh dem Theo Riedlecker im Rahmen der Jubiläumsgala den erst einmal zuvor vergebenen "Award für außergewöhnliche Arbeit im Billiardsport" und überreichte diesen besonderen Preis in die Hände von Obmann Theo Riedlecker.

Neue PräsidentNach 17jähriger Präsidentschaft übergab Rudolf Pfisterer sein Amt an eine junge Kraft. Roman Lackner, der Sohn des ersten Gründungspräsidenten Peter Lackner ist neuer Präsident der Union Billiard Pongau."Gut Stoß" im PongauIn 30 Jahren Vereinsgeschichte Union Billiard Sport Club Pongau führte ein Ziel zum anderen. Europameisterschaft und Euro Tour holten große Billiardspieler nach St. Johann. Der Pongau wurde ein internationaler Begriff für diese Sportart. Finanzielle Unterstützung von Stadtgemeinde, Tourismusverband und der Alpendorf Bergbahnen AG (Snow Space Salzburg) sowie die weiteren Gründungsmitglieder, darunter Rudolf Pfisterer oder Werner Meingast - schafften vor 30 Jahren die finanzielle Basis für die Billiard-Erfolgsgeschichte in St. Johann. Die internationalen Veranstaltungen werden im Sporthotel Alpina ausgetragen, wo eine neue Halle zur Verfügung steht. Den Wirt zum Club macht Heinrich Strobl, ebenfalls ein Gründungsmitglied.In die 30er gekommenDer Pongauer Billiard Club geht also mit erfolgreich in seine 30ger. Den passenden Flair zu dieser Jubiläumsgala brachte der Dresscode. - Viele der Gäste kamen im Kleidungsstil der 30er Jahre.