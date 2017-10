Cäciliakonzerte im Pongau 2017

16.10.2017, 20:27 Uhr

„Da Summa is umma“ und der Herbst hat Einzug gehalten in den schönen Pongau. So wie das Jahr 2017 sich allmählich seinem Ende zuneigt, steht auch für die meisten Musikkapellen des Pongaus die wohlverdiente Winterpause ins Haus oder zumindest eine kurze Verschnaufpause vor dem klanglich gestalteten Advent. Doch um einen schönen Ausklang zu finden und um für ein musikreiches Jahr zu danken, schließen viele Musikkapellen auch heuer mit einem wohlklingenden Schluss- oder vielmehr Höhepunkt das Jahr 2017 in Form eines Konzertes zu Ehren der Heiligen Cäcilia ab.

Diese Märtyrerin, soll der Legende nach eine hübsche, jedoch starrsinnige, adelige Römerin gewesen sein, die viele Menschen zum Christentum bekehrte und deshalb verfolgt und hingerichtet wurde. Der Name Cäcilia kann durch die Bedeutung „blind“ übersetzt werden, was diese Heilige erst recht als Patronin der Sänger, Musiker und Instrumentenbauer auszeichnet. Nicht sehen zu können bedeutet die Welt verstärkt durch die übrigen Sinne wahrzunehmen, insbesondere durch Geräusche, Klänge und Musik. Nicht umsonst schließen viele von uns die Augen, wenn sie wohlklingenden Tönen lauschen, um diese noch besser genießen zu können. Ebensolche Töne wird man auch von den vielen Musikkapellen zum Gedenktag der heiligen Cäcilia vernehmen.Petra Jindra (Pressereferentin des Pongauer Blasmusikverbandes)27.10.2017 Bürgermusik Bad Gastein, Wiener Saal 19:30 Uhr04.11.2017 Bundesbahnmusik Bischofshofen, Wielandnerhalle 20:00 Uhr11.11.2017 TMK Altenmarkt, Turnsaal Hauptschule 20:00 Uhr11.11.2017 TMK Hüttau, Turnsaal 20:00 Uhr18.11.2017 Bürgermusik St. Johann, Kuk St. Johann 20:00 Uhr18.11.2017 TMK Eben, Turnsaal Volksschule 20:00 Uhr18.11.2017 TMK Großarl, Pfarrkirche 19:00 Uhr18.11.2017 TMK Flachau, Haus Flachau 20:00 Uhr18.11.2017 TMK Pfarrwerfen, Gemeindefestsaal 20:00 Uhr19.11.2017 TMK Bad Hofgastein, Pfarrkirche/Annencafe 10:00/12:00 Uhr25.11.2017 Bergkapelle Mühlbach, Knappenheim 20:00 Uhr25.11.2017 TMK Wagrain, Markushof 20:00 Uhr26.11.2017 Bauernmusik Bischofshofen, Pfarrkirche 18:00 Uhr02.12.2017 TMK Werfen, Turnsaal Brennhof 19:30 Uhr03.12.2017 Knappenmusik Böckstein, Pfarrkirche 10:15 Uhr08.12.2017 Salzleckerkapelle Schwarzach, Festsaal 16:00 Uhr