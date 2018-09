Die Stadt St. Johann erhält ihren eigenen Zug

21.09.2018, 16:28 Uhr

Die S-Bahn fährt mit Stadtwappen, Schriftzug und Bilderausstellung von St. Johann durchs Land.

Bahn trägt Stadt nach außen

Zum Umsteigen motivieren

ST. JOHANN (aho). Auf den Namen "St. Johann im Pongau" tauften Bürgermeister Günther Mitterer, TVB-Chefin Stefanie Mayr und ÖBB-Regionalmanager Wolfgang Piesch eine Talent-Garnitur der ÖBB am Freitag am Bahnhof St. Johann. Der Zug trägt nicht nur äußerlich den Schriftzug und das Wappen der Bezirkshauptstadt, sondern beinhaltet auch vieles von St. Johann."Nach dem Motto 'Was draufsteht, muss auch drin sein' finden sich im Inneren des Zuges viele Bilder von der Geschichte St. Johanns. Die S-Bahn trägt jetzt unsere Stadt nach außen und darauf sind wir als St. Johanner stolz. Mit den schönen Bildern ist die Zugfahrt noch ein größeres Erlebnis", freut sich Mitterer.Mit dem Schriftzug und der Bilderausstellung macht der Zug ab sofort bis Dezember Werbung für St. Johann in ganz Salzburg sowie in Teilen Tirols, Oberösterreichs und des Berchtesgadenerlandes. Das Projekt läuft unter dem Namen "Salzburg kommt besser an – die S-Bahn in der Region" und will noch mehr Menschen zum Umsteigen auf die umweltfreundiche Bahn bewegen. "Wir danken der Stadtgemeinde und dem Tourismusverband für die Unterstützung. Mit der Galerie im Innenraum wollen wir ein Gefühl der Verbundenheit erreichen", sagte Piesch bei der Einweihung. Auch Mayr freute sich über die gelungene Aktion nach dem langen Auswahlverfahren: "Das umfassende Archiv von Heinrich und Walter Oczlon, aus dem nun einige Bilder zu sehen sind, zeigt viele interessante Ansichten aus der Vergangenheit der Stadt. So kann man den Aufbau des heute so wichtigen Tourismusortes verfolgen."