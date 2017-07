Ein wertvolles Gemälde wurde via Trick in Bad Gastein gestohlen

16.07.2017, 20:16 Uhr

Eine Diebesfamilie entwendete das Bild aus dem Esszimmer einer älteren Dame.

Schaden beträgt mehrere tausend Euro

BAD GASTEIN. Sie gaben sich als Mutter, Vater und Kind aus und baten eine 89-jährige Frau, in ihrem Haus in Bad Gastein den anhaltenden Regen am Abend des 11. Juli 2017 abwarten zu dürfen. Während der Wartezeit im Haus gab der Mann an, etwas von einem benachbarten Hotel holen zu wollen und verließ das Wohnzimmer, in dem die Familie gemeinsam mit der alleinstehenden Frau wartete.In dieser Zeit dürfte der Mann das Gemälde aus dem Esszimmer des Hauses gestohlen und weggebracht haben. Das Bild mit dem Motiv "Bad Gasteiner Wasserfall" hat einen vergoldeten Rahmen und eine Größe von 65 x 73 Zentimeter. Die Schadensumme beträgt mehrere tausend Euro. Eine Fahndung wurde eingeleitet.