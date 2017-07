16.07.2017, 20:27 Uhr

In der Nacht zum Sonntag wurde aus einem Gewerbebetrieb Bargeld gestohlen.

FLACHAU. In der Nacht auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in einen Gewerbebetrieb in Flachau ein. Dabei wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen. Aus dem Büro wurde ein Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen. Eine genaue Schadensumme ist derzeit nicht bekannt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.