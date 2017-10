Erfolg bei World Spirit Award 2017 

09.10.2017, 19:01 Uhr

BAD HOFGASTEIN (rau). Lisi und Sepp Höhenwarter vom Bad Hofgasteiner Grabnerhof nahmen kürzlich an der Award Celebration 2017 bei Asbach in Rüdesheim am Rhein (Deutschland) teil. Über 100 Teilnehmer aus 30 Destillerien wurden in den unterschiedlichen Kategorien klassifiziert (von Obstbrand über Whisky und Grappa bis zum Rum).Der Enzian-und der Rosenwurzschnaps der Familie Höhenwarter wurde mit zwei Goldmedaillen ausgezeichnet. Auch der hervorragende Meisterwurzschnaps wurde mit einer Silbermedaille gewürdigt.