Fahnenweihe der Jägerschaft der Wildregion 8.2

05.05.2017, 10:27 Uhr

Mit dem Anlass 40-Jahre Jagdhornbläser der Wildregion Radstadt-Untertauern, Forstau hat die Jägerschaft eine herrliche Fahne bei traumhaften Wetter am Stadtplatz in Radstadt am. 30. April eingeweiht.

Radstadt (ga). Am 30.April war es so weit, die Jägerschaft der Wildregion 8.2. (Radstadt, Forstau, Untertauern) und die Jagdhornbläser Radstadt, die im übrigen ihren 40. Geburtstag feierten , haben nun eine eigene wunderschöne Fahne und luden zur feierlichen Fahnenweihe nach Radstadt ein. Es wurde eine Weihe von der man noch lange sprechen wird.Eine große Anzahl der Ehrengäste kamen zur Fahnenweihe.Hegemeister der Wildregion 8.2. Josef Rettensteiner und Hermann Winter (Hornmeister Jagdhornbläser Radstadt) konnten nicht nur 23 Fahnenabordnungen, sondern auch LR. Dr. DI Sepp Schwaiger, FM Hannes Üblager, BJM Hans Sulzberger, Alt BJM Jakob Rohrmoser, Bgm. Sepp Tagwercher, Bgm. Hans Habersatter, Bgm. Josef Buchsteine, Dir. Josef Steger, Jagdhornbläser Landesobmann Hans Steinberger, die Jagdhornbläser Enns-Ursprung, die JägerInnen die vielen anwesende Vereine und Abordnungen begrüßen.Ein würdiges Programm begleite die Fahnenweihe.Die Jagdhornbläser Radstadt und Jagdhornbläser Enns-Ursprung begleiteten diesen Festakt. Mit Übergabe der Fahne an den Fähnrich Peter Kirchgasser, Einhängen des Fahnenbandes durch die Fahnenmutter Karin Löcker und Fahnenpatin Karin Habersatter, sowie der Erinnerungsbänder durch die Ehrendamen. Nach der feierlichen Fahnenweihe durch StadtpfarrerFrank Cöppicus-Röttger, ging zum Festgottesdienst in die Stadtpfarrkirche. Anschließend fand der Festzug durch die Stadt mit der Stadtkapelle Radstadt, den Festgästeen und sämtlicher Vereine und Abordnungen zum Stadtplatz zum Frühschoppen statt. Die Stadtkapelle Radstadt und Stadtler-Musikanten begleiten den Frühschoppen mit ihren Melodien. Natürlich fehlte der der dementsprechende „Hoagascht“ nicht. Es war ein Festakt der Jägerschaft den man nicht vergessen wird.