28.04.2017, 11:48 Uhr

Falscher Goldbarren verkauft

Ein unbekannter Mann ging am 26. April 2017 gegen zehn Uhr in ein Goldfachgeschäft im Bahnhofsbereich in Salzburg und verkaufte einen Goldbarren. Nach dem Verkaufsgeschäft fuhr der Mann mit einem PKW mit Pongauer Kennzeichen Richtung Bergheim davon. Die Angestellten im Geschäft stellten mittels Säure- und Oxidationstest fest, dass der Goldbarren nicht zur Gänze aus Gold besteht. Eine Fahndung verlief negativ, die Ermittlungen laufen.

