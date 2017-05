Feuerwehr St. Johann erprobte zu Floriani den Ernstfall

03.05.2017, 15:02 Uhr

Gute Zusammenarbeit der Einsatz-Organisationen

Gemeinsam mit zehn Sanitätern der Rot-Kreuz-Bezirksstelle St. Johann stellten die 50 Feuerwehrleute ihre Fähigkeiten auf die Probe. Insgesamt gab es bei diesem Szenario fünf Verletzte. Neben der Ladungssicherung mussten die Floriani-Jünger die verletzten Personen retten und an das Rote Kreuz übergeben. „Die Herausforderung für unsere Burschen lag vor allem bei der Sicherung der Holzstämme, um den Sanitätern die Möglichkeit zu schaffen, die verletzten Personen zu stabilisieren“, sagte Hauptbrandinspektor Johann Überbacher, der als Ortsfeuerwehrkommandant die Einsatzleitung seitens der Feuerwehr übernahm.

Gemeinsame Übungen notwendig

Übung für die Bevölkerung

Zudem fördert eine derartige Übung die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Einsatzorganisationen. „Die Kooperation mit den Kollegen der Feuerwehr verlief bei dieser Übung – gleich wie bei allen anderen Übungen und Einsätzen – reibungslos. Trotzdem, oder gerade damit es eben so bleibt, muss immer wieder gemeinsam geübt werden“, sagte Bereitschaftskommandant Christoph Riepler, der die Einsatzleitung für das Rote Kreuz über hatte.Die vielen Schaulustigen waren an diesem Abend mehr als nur erwünscht, wie Riepler erklärt: „Diese Übung war eine Schauübung, um die Bevölkerung an unserer Arbeit teilhaben zu lassen. Es ist wichtig, dass unsere Mitbürger wissen, wozu wir zu leisten im Stande sind – da meine ich sowohl die Feuerwehr als auch das Rote Kreuz."