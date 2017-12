Gefährliche Drohung zwischen Urlaubern

29.12.2017, 14:56 Uhr

Der Deutsche bedrohte nach einer verbalen Auseinandersetzung mit seinem Bruder den zufällig am Gehweg befindlichen Holländer mit dem Umbringen und richtete dabei ein Messer gegen den Holländer. Dieser flüchtete mit seiner Frau in deren Unterkunft und verständigte telefonisch die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte am 28. Dezember 2017 der 29-Jährige Urlauber ausgeforscht und wegen gefährlicher Drohung auf freiem Fuß angezeigt werden.