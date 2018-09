12.09.2018, 09:22 Uhr

Gefahrenzonenplan überarbeitet….

BAD GASTEIN (rau). Durch den Abschluss des „Stuhlgraben-Projektes“ in Böckstein und dem Palfnerbachverbauungsprojekt konnte jetzt in Bad Gastein der seit 1993 in Kraft befindliche Gefahrenzonenplan von der Wildbach-und Lawinenverbauung überarbeitet werden. Der Gefahrenzonenplan stellt eine wesentliche Grundlage für die Raumordnung und für viele Baummaßnahmen im Ortsgebiet dar.

Gefällt mir

0