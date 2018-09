Leserbrief: Positive Anhänger der Austria Salzburg

11.09.2018, 16:58 Uhr

Der Heimverein handelte pragmatisch und hieß die Austria Anhänger herzlich willkommen, es sollte bewusst kein künstliches „Drumherum“ gemacht werden. Es wurde ein toller Fußballabend für alle Beteiligten bei optimalem Wetter. Die Austria Anhänger feuerten in vorbildlicher Weise ihre Mannschaft über 90 Minuten an, ohne Gegner oder Schiedsrichter zu beleidigen. Es bedurfte keiner Absperrungen zwischen beiden Lagern, Schulter an Schulter wurde das Spiel genossen.Das Spiel entschieden die Salzburger verdient 4:0 zu ihren Gunsten. Es sollte nach Spielende noch etwas Positives hinzukommen. Nicht nur, dass wir als Heimverein einen sehr guten Umsatz dank der zahlreichen Fußballanhänger erwirtschaften konnten (bei gleichen Preisen wie in der Meisterschaft), so hat sich auch deren Mannschaft nach dem Verlassen der Kabinen von einer sehr disziplinierten Seite gezeigt. Die Kabinen wurden so sauber verlassen, als wären sie gar nicht benützt worden (von wegen Starallüren) – wir staunten nicht schlecht!Fazit: Es gibt auch diese Austria und ihre Anhänger, die Respekt mit Respekt zollen. Man sieht sich hoffentlich wieder.Leserbrief von Franz Kramberger, SV Konkordiahütte-Tenneck