Marienkind zieht mit Liebe an

21.04.2017, 14:15 Uhr

Die Radstädterin Tamara Reiter produziert Baby- und Kinderkleidung regional und mit der Hand.



Regional und schadstofffrei



Aus dem "Projekt selbstgemacht", das Tamara Reiter nach der Geburt ihres dritten Kindes Louisa startete, ist das Radstädter Label "Marienkind" geworden. "Ich wollte keine Kinderkleidung mehr kaufen. Also habe ich angefangen, für die kleine Louisa zu stricken und zu häkeln. Als mir das irgendwann zu lange gedauert hat, habe ich Nähmaschine für mich entdeckt", sagt Tamara Reiter, die sich darauf mittels Büchern, Videos und dem Internet das Schneiderhandwerk aneignete."Freundinnen und Bekannte waren begeistert von meiner Kleidung und daher beschenkte ich auch deren Kinder mit meinen Hosen, Shirts und mehr." Als dann der Mamiladen in Altenmarkt eröffnete, war für die Inhaberinnen klar, dass sie die Stücke von Tamara Reiter in ihrem Geschäft für Baby- und Kinderkleidung anbieten wollen. Das Designe, die Handarbeit und die schadstofffreien GOTS-zertifizierten Stoffe, haben im Mamiladen überzeugt.

Behüten und beschützen

Wächst mit

"Das war ein großer Schritt für mich, weil das Nähen vorher nur mein Hobby war. Ich habe mir dann Hilfe in der Geschützten Werkstätte in Salzburg geholt, wo nun Teile meiner Marienkind-Kleidung genäht werden", erklärt Tamara Reiter. Der Name des Labels rührt von der Wundertätigen Medaille, die Tamara Reiter direkt aus der Pilgerstätte in Medjugorje bezieht und händisch auf jedes Kleidungsstück näht. "Wer diese Medaille trägt soll gesegnet, behütet und beschützt sein. Das ist, was jede Mama für ihr Kind möchte und eine schöne Botschaft", sagt die Designerin.Eine weitere Besonderheit der "Marienkinder" ist, dass die Kleidung mitwächst und wendbar ist. "So können Röcke und Hosen oft mehrere Jahre getragen werden, ohne dass sie langweilig aussehen. Das war mir wichtig, weil ich weiß, wie oft man für die schnell wachsenden Kinder Kleidung kaufen muss", sagt Reiter.