Oden an die Heimat von der Meißnitzer Band und Tenor Joachim Bischof

06.10.2017, 17:03 Uhr



Tenor besingt Hochkönig

Der Text in Mundart zum groovigen Rhythmus zeigte, wie wertvoll für die Musiker ihre Salzburger Heimat ist. Frontfrau Christiane Meißnitzer sang vom Salzburgerland mit seinen herrlichen Bergen und Seen und machte mit der Zeile "für mi kanns nix Schöneres geben" deutlich, wie sehr sie den Wohlstand in ihrer Heimat schätzt. "Auch für uns als Musikgruppe hat Regionalität einen sehr hohen Stellenwert. Allein schon, dass wir alle unsere Lieder im Dialekt singen, zeigt unsere Verbundenheit zur Heimat", sagt Sänger, Posaunist und Songwriter Hans Gsenger. "Wir brauchen das einfach, die Leut' und die Berg – das ist Lebensqualität. Musik verbindet und muss immer Spaß machen, das ist das Wichtigste."Als Zwischeneinlage während der Preisverleihung präsentierte der junge Tenor Joachim Bischof sein selbstkomponiertes Lied "Hoamatgfühl". Darin teilte er mit dem Publikum seine persönliche Freude an seiner Heimat – stimmgewaltig und mit nachdenklichen und berührenden Zeilen.Der Mühlbacher ist Sänger, Texter, Komponist und Arrangeur und studiert seit 2014 am Mozarteum Salzburg. Im Zentrum seiner leidenschaftlichen Darbietung, in der er die schönsten Regionen seiner Heimat besang, stand der Hochkönig, der "über allen thront" und über dem der "Adler seine Runden zieht". Für den 20-jährigen ehemaligen Wiener Sängerknaben beudeutet Hoamatgfühl zum Beispiel auch, wenn der Tag abseits vom städtischen Trubel einmal ganz still zur Ruhe geht.